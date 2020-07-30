وفاة وزير الزراعة في زيمبابوي جراء إصابته بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الحكومة في زيمبابوي، الخميس، إن وزير الزراعة بيرانس شيري توفي أمس الأربعاء جراء إصابته بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.



وأكد رئيس البلاد إيمرسون منانجاجوا سبب الوفاة، بحسب تغريدة للمتحدث باسم الحكومة نيك مانجاوانا على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جثمان الوزير سيوارى الثرى غدا الجمعة.

Advertisements

ونقلت صحيفة "هيرالد" المملوكة للدولة عن الرئيس منانجاجوا القول "سنتبع قواعد منظمة الصحة العالمية بشأن تنظيم الجنازة".

وفي 20 يونيو/حزيران الماضي، اعتقلت شرطة زيمبابوي وزير الصحة أوباديا مويو، على خلفيّة فضيحة صفقة مواد طبية متعلقة بمكافحة وباء كوفيد-19، وفق ما ذكرت هيئة مكافحة الفساد.

وأوقِف الوزير في مركز للشرطة في هراري، ويُرجّح أن يمثل أمام المحكمة.