شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الملك سلمان يغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء.. فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 أصدر الديوان الملكي السعودي بيان أكد فيه مغادرة الملك سلمان المسستشفي بعد تماثله للشفاء.

Advertisements وقال البيان: غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هذا اليوم مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ووقاه من كل مكروه ومتّعه بالصحة والعافية.

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