الموقف الشرعي للصائمين اليوم بعد رفع آذان المغرب قبل موعده

كشف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، عن الموقف الشرعي للصائمين اليوم بمناسبة يوم عرفة ، بعد أن تبين رفع أذان المغرب قبل موعده بأربع دقائق ، وهو الأمر الذي آثار الجدل اليوم .

حيث قال شوقي : من كان صائما وظن غروب الشمس ودخول وقت الإفطار فأفطر ثم تبين له أن وقت الإفطار لم يدخل فصومه صحيح على قول من قال بهذا، وهم الظاهرية، وهو وجه عند الشافعية وقول عند الحنابلة، واختاره ابن تيمية، مستدلين بأن الخطأ هنا كالنسيان لعموم قوله تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)، والنسيان لا يفسد به الصوم ، فكذلك الخطأ.

وتابع، ويتجه الأخذ بهذا القول عند عموم البلوى، والقاعدة الفقهية تقول: "مَن ابتُلِيَ بشيءٍ مما اختلف فيه فليقلد مَن أجاز"، والله أعلي وأعلم.