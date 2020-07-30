السعودية.. الملك سلمان يغادر المستشفى

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، اليوم الخميس.
ونقلت الوكالة عن الديوان الملكي قوله: "غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الخميس 9 ذو الحجة 1441هـ الموافق 30 يوليو 2020م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن منّ الله ــ جل جلاله ـ عليه بالصحة والعافية. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ووقاه من كل مكروه ومتّعه بالصحة والعافية".
والخميس الماضي، أعلن الديوان الملكي أن الملك سلمان أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي، تكللت بالنجاح.
وأضاف "أن خادم الحرمين الشريفين سيمضي بعض الوقت في المستشفى، حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي".
ودخل الملك سلمان إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض في الـ 20 من يوليو الماضي، لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة، بحسب ما أوضح بيان صادر عن الديوان الملكي حينها.
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