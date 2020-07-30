شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "شكاوي البرلمان" يطالب بشرح نصوص قانون التصالح بمخالفات البناء للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، بالتطبيق السليم لقانون التصالح في مخالفات البناء وفقا لنصوصه ولائحته التنفيذية، بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن، ويمنع أي بلبلة أو جدل تثار في الشارع بشأنه.

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وقال العادلي لـ"الخليج 365"، إنه يجب تطبيق الكتابات الدورية الصادرة من وزارة الإسكان بشأن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، ولابد من شرح نصوص القانون وتوضيحها للناس لكي لا تحدث حالة الجدل والبلبلة بشأن قانون التصالح مثلما يحدث خلال الفترة الأخيرة، بسبب عدم فهم المواطنين لنصوص القانون، وعدم تدريب الموظفين علي كيفية تطبيقه، مما تسبب في بعض المشكلات.

وتابع رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب: "نحن نستهدف تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، وهو الهدف والمبتغي من إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، بأن تحصل الدولة علي حقوقها ومنع أي مخالفات وتعديات، وأن تستقر أوضاع المواطنين الذين لديهم الجدية في التصالح وتقنين أوضاعهم"، محذرا من التضارض والتناقض بين تصريحات بعض المسئولين بشأن القانون، حتي لا تتسبب في إثارة الجدل والبلبلة في الشارع. ودعا العادلي، إلي التصدي لأي مخالفات بناء ومنعها من المهد وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتعامل الحاسم مع أي مخالفات يتم ضبطها.