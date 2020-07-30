شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"صناعة البرلمان" يطالب بمزيد من حملات تشجيع المنتج المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مبادرة "مايغلاش عليك" وافتتاح عدد من المدينة الصناعية بالروبيكى، من أهم المبادرات والقرارات التى تساهم بشكل كبير فى دعم المنتج المحلى، وتهدف مثل هذه المبادرات والمشروعات القومية لإحياء الصناعة الوطنية والمنتج الوطني مرة أخرى، بعدما كان السوق المصري مليء بالمنتجات المستورد، فى الوقت الذى تمتلك الدولة من المقومات والقدرات مما يجعلها مؤهلة لتحقيق الاكتفاء الذاتى وفتح أسواق خارجية للتصدير.

وشدد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة ان يتم تدشين المزيد من حملات التوعية للمواطنين بأهمية تشجيع المنتج الوطنى، وما الفائدة التى ستعود على المواطن وعلى الدولة من النهوض بالصناعة المحلية، فعلى سبيل المثال المنسوجات المصرية من أهم وأعرق المنسوجات على مستوى العالم لابد من استغلال الصناعات التى تجد صدى كبير فى الترويج للمنتج المحلى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تشجيع المنتج المحلى ينعكس بصورة كبيرة على توفير مزيد من فرص العمل، وعلى سبيل المثال إعادة إحياء زراعة محصول القطن مرة اخرى وبهذا يعنى الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية التى يعد القطن واحدا منها بعدما كانت تشير الإحصائيات إلى انكماش هذه الزراعة على وجه التحديد لصالح محاصيل أخرى.

الجدير بالذكر أن الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، كشف أن تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، المجمع الصناعى فى الروبيكى، يعد جزء من المشروع الكبير الذى تعمل عليه الدولة فى تطوير 23 شركة للغزل والنسيج و3 شركات للمحالج بتكلفة 21 مليار جنيه، وأن المجمع الصناعى يمثل 8% من طاقة المشروع الكبير الذى سيطال تطوير شركات الغزل فى مصر، وتابع: "آخر مصنع سيتم تنفيذه فى النصف الثانى 2022".