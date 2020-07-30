3 آلاف جنيه غرامة.. الجيزة تحذر من ذبح الأضاحي بالطريق العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي: أعلنت محافظة الجيزة، حظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق حفاظا على النظافة العامة وسلامة الذبائح من التلوث. وأوضحت المحافظة، في بيان، اليوم الخميس، أنه في حال رصد أية مخالفة يحصل مبلغ 3000 جنيه وذلك نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشيء لأصله. ​

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