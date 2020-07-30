السيسي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الجزائري للتهنئة بعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للجزائر وشعبها الشقيق كل استقرار وأمن وسلام.

من جانبه، أعرب الرئيس عبدالمجيد تبون، عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة، مبادلاً الرئيس التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، ومتمنياً دوام التقدم والازدهار لمصر حكومة وشعباً.