صحة الإسكندرية تبدأ تنفيذ خطة التأمين الطبي في عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

بدأت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، مساء اليوم الخميس، خطة التأمين الطبي على مستوى مستشفيات المحافظة ضمن الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، وكيل مديرية الصحة للشئون العلاجية، إنه جرى رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى بجميع مستشفيات الجمهورية ابتداءا من مساء اليوم الخميس وتستمر إلى حين الانتهاء من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك من أجل تأمين المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

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وأضافت السيد في تصريح صحفي، أن الخطة التي وضعتها المديرية برئاسة الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة، تتضمن تشكيل غرفة للأزمات والطوارئ على مدار الساعة، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي، والتنبيه على مديري المستشفيات بسرعة الإبلاغ عن أي مصابين يتم استقبالهم بالمستشفيات أثناء رفع حالة الاستعداد.

وأشارت إلى أن خطة التأمين الطبي تشمل المرور المستمر وتكثيف تواجد الفرق الطبية بالمستشفيات وتأجيل العمليات غير الطارئة، بالإضافة إلى توفير مخزون الأدوية ومستلزمات الطوارئ بالمستشفيات، وتوفير أكياس الدم من مختلف الفصائل ومشتقاته وتوافر الأمصال مع التأكد من توافر خدمات مرافق المياه ومولدات الكهرباء والتأكد من صلاحيتها تحسبا إلى أي طارئ.

وأكدت استمرار حملات المرور على المنشآت الغذائية وتكثيف الرقابة على أماكن تصنيع وبيع وحفظ اللحوم ومنتجاتها للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين بالاسواق والمطاعم ومحال بيع اللحوم ومنافذ للبيع المختلفة، مع تكثيف المرور على المجازر من حيث النظافة واستيفاء الاشتراطات الصحية.