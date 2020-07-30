السعودية : الملك سلمان بن عبد العزيز يغادر المستشفى

أعلن بيان ملكي اليوم الخميس بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز المستشفى ، اليوم الخميس، ، عقب تماثله للشفاء من متاعب في المرارة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.
ووفق بيان الديوان الملكي، فقد دخل الملك سلمان يوم الأحد الماضي، مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء التهاب في المرارة.
وقد دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود للملك سلمان: "أسأل الله العلي القدير أن يحفظ مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من كل مكروه، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية إنه سميع مجيب".
وعقب إعلان الديوان الملكي السعودي نقل عاهل البلاد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى المستشفى بسبب التهابفي المرارة، تصدر دعوة "سلامتك يا أبو فهد" قائمة الأكثر تدوينا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حول العالم.
وشارك أمراء ومسؤولون سعوديون عبر "تويتر"، في الدعاء بالشفاء للملك سلمان بن عبد العزيز بعد بيان الديوان الملكي، الذي قال إن الملك سلمان دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة، كما تصدر دعاء "سلامتك يا أبو فهد"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في السعودية.
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