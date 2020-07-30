كشفت الفحوص عن إصابة زوجة الرئيس البرازيلي ميشيل بولسونارو بفيروس كورونا، الذي يبدو أن زوجها الرئيس جاير بولسونارو نقله لها قبل إعلان شفائه منه قبل 5 أيام.
وأعلن بولسونارو قبل أيام أنه تعافى من هذا المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.
وسبق لبولسونارو وأبلغ الصحفيين في السابع من يوليو، بأنه مصاب بالفيروس ثم مكث في القصر الرئاسي بالعاصمة برازيليا مع زوجته لأكثر من أسبوعين، حتىأعلن يوم السبت أن نتائج فحوص الكشف عن الفيروس لديه كانت سلبية.
وتعد البرازيل ثاني دول العالم الأكثر تضررا من وباء فيروس كورونا المستجد، بعد الولايات المتحدة، حيث سجلت مليونين و552 ألف إصابة بالمرض، فيما وصلت أعداد الوفيات إلى 90 ألفا و134، وفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
وأكد ماركوس بونتيس وزير العلوم والتكنولوجيا البرازيلي، اليوم الخميس، أن الفحوصات أثبتت إصابته بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، ليصبح خامس وزير في حكومة الرئيس جايير بولسونارو يصاب بالمرض.
وجاء إعلان بونتيس على موقع "فيسبوك"، حيث قال إنه رهن الحجر الصحي ويعمل عن بعد.
وأضاف: "جاءت نتائج فحوصي إيجابية. أنا على ما يرام، وأحس ببعض أعراض الإنفلونزا والصداع".
وأصيب بولسونارو أيضا بفيروس كورونا لكنه قال الأسبوع الماضي إن أحدث اختبار له جاء سلبيا بعد أن قضى أسابيع في الحجر الصحي بمقر إقامته.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أيام من شفاء زوجها .. زوجة الرئيس البرازيلي تصاب بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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