أمريكا تعتزم سحب قواتها من أفغانستان بحلول شهر مايو 2021

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تعتزم سحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول شهر مايو 2021.

وقال بومبيو، خلال جلسة استماع في الكونجرس اليوم الخميس:"لقد قلصنا حجم قواتنا هناك بمقدار النصف، ونعتزم مواصلة تقليصها... لقد عقدنا اتفاقا. سنسحب قواتنا من هناك. أعتقد أن هذا سيحدث بحلول شهر

مايو من العام المقبل".

وأيد مايك بومبيو ، وزير الخارجية الأمريكي ، اليوم الخميس، قرار شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرا أن الانتقال السلمي الذي يعيشه هذا البلد يمثل "فرصة تاريخية".

وقال بومبيو للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن

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الكونجرس سيتسلم مشروع قانون بهذا الصدد "قريبا جدا".

وأضاف: "أظن أن شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إن استطعنا مساعدة ضحايا تلك المأساتين، سيكون أمرا جيدا للسياسة الخارجية الأمريكية".

واعتبر بومبيو، أن "سقوط نظام عمر البشير عقب التظاهرات الحاشدة ومرور نحو عام على تعيين حكومة رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك، يمثل فرصة نادرة".

وتابع: "توجد فرصة لبدء بناء الديمقراطية، قد تؤدي إلى بروز فرص إقليمية".