أفادت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، سقوط صاروخين في محيط مطار بغداد الدولي قبل قليل.

وقالت الخلية في بيان صحفي، إن "صاروخي كاتيوشا سقطا في محيط مطار بغداد الدولي دون أن يتسببا بأي خسائر مادية أو بشرية".

وأضافت، أن "الصاروخين انطلقا من مكانين مختلفين قرب الطريق الدولي

في منطقة الرضوانية غربي بغداد".

وأكد مستشار الكاظمي رئيس الحكومة العراقية، اليوم الخميس، أن الحكومة ستبذل جهدها لاكتشاف الجهات المتورطة بقتل المتظاهرين بعد اكتمال التحقيقات.

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وأعلن هشام داود خلال مؤتمر صحفي، أن "الحكومة تعد جميع ضحايا التظاهرات شهداء، ووجهت

مؤسسة الشهداء بسريان قانونها عليهم".

وأضاف، أن "الحكومة ستشكل لجنة لتقصي الحقائق بغية كشف ملابسات الأحداث التي رافقت التظاهرات".

وأشار داود إلى أن "التظاهرات رافقها عنف غير مبرر بحق الشباب"، مبينا "بعد نتائج لجنة تقصي الحقائق سنعلن الجهات المتورطة بالعنف ضد المتظاهرين".

وأكد مستشار رئيس الحكومة العراقية، أن "مجموع الشهداء منذ اندلاع ثورة أكتوبر وحتى الآن بلغ قرابة الـ500 شهيد من المدنيين والعسكريين".