مقتل 18 شخصا بانفجارفي أفغانستان قبيل هدنة الأضحى

أعلنت شرطة إقليم لوجار في أفغانستان مقتل 18 شخصا على الأقل بينهم أفراد من قوات الأمن الأفغانية، بانفجار يشتبه بأنه ناجم عن سيارة ملغومة شرقي البلاد الخميس.

ووقع الحادث قبل ساعات من موعد بدء هدنة مدتها ثلاثة أيام بمناسبة عيد الأضحى فيما نفى ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان، مسؤولية الحركة عن الانفجار.

وقال شهبور أحمد زاي المتحدث باسم شرطة إقليم لوجار، إن الانفجار استهدف قوات

الأمن في بولي علم عاصمة الإقليم بشرق أفغانستان، مشيرا إلى احتمال وجود مدنيين بين الضحايا.

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وأضاف أنه لم يتضح ما إذا كان الانفجار ناجما عن سيارة ملغومة، أم أنه تفجير انتحاري وقع عند احتشاد أفراد قوات الأمن للقيام بواجبهم في المدينة بمناسبة عيد الأضحى الذي يبدأ غدا الجمعة.

وذكر حسيب ستانيكزي رئيس مجلس الإقليم، أن الانفجار نجم عن سيارة ملغومة وأسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة 22 آخرين.

وأعرب حلف شمال الأطلسى (الناتو)، يوم الاثنين، عن قلقه إزاء استمرار أعمال العنف من جانب حركة طالبان، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على عملية إرساء السلام في البلاد.



وذكر الحلف - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "أن مستويات العنف غير المقبولة المرتكبة من قبل طالبان تسببت في سقوط غالبية الضحايا المدنيين"، مُضيفًا أن "إصرار طالبان على العنف من شأنه أن يعيق فرص السلام".