وزير الخارجية السعودي والفرنسي يبحثان الوضع في الشرق الأوسط

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان ،اليوم الخميس، في باريس، الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وأشارت وزارة الخارجية السعودية في بيان على "تويتر" إلى أن "الوزيرين ناقشا جهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين بالشراكة مع دول المجموعة".
وأضافت: "تطرق الوزيران إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل دعم الأمن والاستقرار فيها".
وعبر وزير الخارجية السعودي أمس الأربعاء، عن قلق بلاده تجاه التدخلات الأجنبية في ليبيا، قائلا: "الحل لا بد أن يكون ليبيا ـ ليبيا، وهي قناعة لدى كافة الدول العربية".
وأشار إلى ضرورة التنسيق بين كافة الدول العربية لتحقيق هذا الحل الليبي ـ الليبي، مؤكدا أن "السعودية تعتبر الأمر أولوية، وتسعىإلى تحقيقه لضمان إنهاء التدخلات الخارجية والاقتتال الميداني وحماية ليبيا والليبيين من آثار الإرهاب والأطماع الأجنبية".
وسجلت السلطات الصحية السعودية أقل من 1.7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة ،وذلك لأول مرة منذ أواخر مايو الماضي.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، عن رصد 1629 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 1759 إصابة في اليوم السابق.
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