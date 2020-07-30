العراق تكشف رتب المتهمين بقتل متظاهرين قبل أيام

كشفت وزارة الداخلية العراقية ،اليوم الخميس، أسماء المتهمين بقتل متظاهرين خلال التظاهرات التي جرت في العاصمة بغداد منتصف الأسبوع الحالي.
وقال وزير الداخلية العراقية عثمان الغانمي خلال مؤتمر صحفي، إن "المتهمين الثلاثة بقتل المتظاهرين هم كل من الرائد أحمد سلام غضيب معاون آمر الفوج الرابع اللواء الثاني، قوة حفظ القانون، الذي اعترف باستخدامه سلاحه الشخصي في قتل المتظاهرين، وتم العثور علىسلاحه الشخصي في سيارته مع 143 خرطوشا"، و"الملازم حسين جبار جهاد آمر السرية الثانية في قوات حفظ النظام، اعترف هو الآخر باستخدامه بندقية للصيد".
وأكد الغانمي، أن "المتهم الثالث هو المنتسب علاء فاضل في ذات القوة"، مشيرا إلى "تصديق أقوالهم أمام قاضي التحقيق المختص، وتوقيفهم وفق المادة 406، أولا من
وأمهل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الجهات الأمنية 72 ساعة ليلة مقتل المتظاهرين، للكشف عن ملابسات قتل متظاهرين اثنين في ساحة التحرير وسط بغداد.
وكشفت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، أن نحو 560 من المحتجين وأفراد الأمن قتلوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي استمرت شهورا العام الماضي، وفقًا لرويترز.
وتعهدت حكومة رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي بالتحقيق في مقتل وسجن مئات المتظاهرين في الاضطرابات التي أطاحت بالحكومة السابقة العام الماضي.
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