تعافي 8.9 ألف عسكري روسي من كورونا

بلغ عدد العسكريين الذين تعافوا من فيروس كورونا المستجد ، اليوم الخميس، 8880 شخصًا متعاف من عناصر الجيش الروسي.

وجاء في بيان عن وزارة الدفاع الروسية : "خلال الـ24 ساعة الماضية، تعافى 74 عسكريا من عناصر الجيش الروسي، بعد خضوعهم للعلاج من الإصابة فيروس كورونا المستجد. وبذلك وصل عدد المتعافين من المرض إلى 8880 شخصا".

وأضافت أنه يعاني من الإصابة بالفيروس حاليا 1112 عسكريا و170 مستمعا وطالبا في مؤسسات التعليم العسكري العالي، و12 موظفا مدنيا متعاقدين مع الجيش.

أظهرت اليوم بيانات المقر الرئيس المختص بالجائحة في روسيا، أن نسبة المرضى الذين تعافوا بعد إصابتهم بالفيروس التاجي بلغت أكثر من 75 ٪ من إجمالي عدد الحالات.

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وتعافى في روسيا إجمالا، 629655 شخصا منذ بدء الوباء، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بـ "كوفيد – 19" في 85 منطقة بالبلاد 834499.

وسجل في روسيا خلال يوم أمس 5509 حالات إصابة بالفيروس التاجي، ولم تظهر فيما نسبته 24.7٪ مظاهر سريرية للعدوى.

ولفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا إلى أنه على الرغم من انخفاض عدد حالات الإصابة بـ " كوفيد – 19"، إلا أن الوضع قد "يتأرجح في أي اتجاه".