أكثر من 300 ألف إصابة بكورونا في إيران

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز 301 ألف حالة، بعد تسجيل 2621 حالة إصابة جديدة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بارتفاع إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 16 ألفا و569 حالة، بعد تسجيل 226 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ولفتت إلى أن 4041 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 261 ألفا.

زيادة قياسية في الفلبين

سجلت الفلبين، الخميس، رقماً قياسياً لإصابات فيروس كورونا بلغ 3954، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 89 ألفا.

Advertisements

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي وفيات كورونا ارتفع إلى 1983 بتسجيل 23 وفاة أخرى.

ومن بين الحالات الإضافية، جرى تسجيل 1320 إصابة على مدار الثلاثة أيام الماضية بينما جرى تأكيد 2634 حالة سابقا ولكنها لم تضف إلى الإجمالي إلا في وقت لاحق، بحسب الوزارة.

وأضافت الوزارة أن الزيادة في المجموعة الأخيرة من الإصابات ترجع إلى جهود تسوية البيانات مع وحدات الحكومة المحلية.

وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات وصل حتى الخميس 89 ألفا و374 .

ورغم الزيادة في الإصابات، ما زالت الحكومة مستمرة في تخفيف القيود في محاولة لدفع الاقتصاد، والسماح للشركات باستئناف العمليات المخفضة.