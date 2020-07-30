آخر تطورات فيروس كورونا في الدول العربية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 يوليو 2020 10:18 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وجرى تسجيل 17 مليونا و333 ألفا و835 إصابة مثبتة، وتم إعلان تعافي 10 ملايين و827 ألفا و328 مصابا، حتى الساعة السابعة مساء بتوقيت جرينتش.

626 إصابة في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض “كوفيد-19” الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 445.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، الخميس، إنه تم تسجيل 626 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 66 ألفا و529 حالة.

وأشار إلى وجود 134 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 863 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا إلى 57 ألفا و330.

307 إصابات في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الخميس، تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 171 حالة وفاة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي إنه تم تسجيل 307 إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 110 آلاف و460 حالة.

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وأشارت إلى تسجيل 286 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 107 آلاف و135 حالة.

2963 إصابة في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الخميس، تسجيل 2963 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 121263 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 68 حالة وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 4671 حالة بعد تسجيل 68 حالة وفاة، الخميس، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 85546 بعد تسجيل 2085 حالة شفاء اليوم أيضا.

602 إصابة في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الخميس، تسجيل 602 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 29831 حالة.

وكشف الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا، جمال فورار، عن تسجيل 14 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1200 وفاة في كامل ولايات الجزائر.

1064 إصابة في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الخميس، تسجيل 1046 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 23259 حالة في المغرب.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 12 حالة وفاة جديدة ليصل إلى 346 إجمالي عدد الوفيات.

وتم التأكد من 186 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 17311.