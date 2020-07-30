صحيفة:إيران تخطط للبقاء طويلا بسوريا وإسرائيل تراقب عن كثب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 يوليو 2020 10:18 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأوضحت صحيفة “إندبندنت” البريطانية في تقرير عبر نسختها الفارسية، الخميس، أن هناك عواقب وخيمة للاتفاق العسكري الموقع عليه من جانب إيران وسوريا في وقت سابق من يوليو/تموز الجاري.

ويعد الاتفاق الذي أبرمه وزير الدفاع السوري علي أيوب، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري نتاج سنوات من التعاون العسكري والأمني ​​بين البلدين، حسب التقرير.

وأكدت “إندبندنت” أن تلك الصفقة العسكرية بين إيران وسوريا تعتبرها إسرائيل بمثابة أداة لطهران من أجل تحدي ظروف وجودها العسكري المهدد في دمشق.

وتهدف إيران من وراء الاتفاقية العسكرية لتعزيز قدرة مليشيا حزب الله على نقل أنظمة أسلحة متطورة، بما في ذلك تكنولوجيا الدفاع الجوي من طهران عبر سوريا ولبنان، حسب التقرير.

ورجح التقرير أن النظام الإيراني يسعى لإيجاد موطئ قدم له للبقاء طويلا في سوريا، لا سيما في ظل دعوات دولية بإنهاء الوجود العسكري الإيراني في دمشق.

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ويبعث الاتفاق العسكري برسالة خطيرة إلى إسرائيل والولايات المتحدة، وذلك ردا على تفعيل قانون قيصر، والعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، وفق الصحيفة البريطانية.

وأكدت الصحيفة أن الوجود العسكري الإيراني القوي في سوريا يعني أن إيران لديها المزيد من الخيارات للرد على إسرائيل، ولهذا السبب تراقب تل أبيب الوضع عن كثب هناك.

اتخذت إسرائيل الخطوات الأولى للحصول من الولايات المتحدة على طائرات عملاقة للتزود بالوقود في الجو.

ويزيد هذا الشراء العسكري من قدرة سلاح الجو الإسرائيلي على شن ضربات ضد أهداف بعيدة المدى، خاصة بالنظر إلى الناقلات البالية الموجودة لديها حاليا، وفق التقرير.

وذكر التقرير، نقلا عن موقع ناشونال إنترست، أن سبب رغبة الإسرائيليين في الحصول على طائرات التزود بالوقود هو تزويد مقاتلات (إف-35) بالوقود للوصول إلى إيران.