الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على روس وصينيين بعد هجمات إلكترونية

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وقال وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل، في بيان: “قرر المجلس فرض تدابير تقييدية على ستة أشخاص وثلاثة كيانات نفذوا عدة هجمات إلكترونية أو شاركوا فيها”.

وتتعلق العقوبات بمحاولة شن هجوم إلكتروني على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وهجمات (واناكراي ونوتبيتيا وأوبيريشن كلاود هوبر).

وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، أعلنت أجهزة الأمن الهولندية، إحباط هجوم إلكتروني روسي كان يستهدف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بينما استدعت هولندا السفير الروسي بسبب هذه القضية.

كانت بريطانيا وأستراليا قد حملت في نفس العام جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي المسؤولية عن عدد من أكبر مخططات القرصنة في السنوات الأخيرة بما فيها قرصنة اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي الأمريكي والهيئة العالمية لمكافحة استخدام المنشطات في الرياضة.