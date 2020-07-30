مقتل 17 شخصاً في تفجير سيارة جنوب العاصمة الأفغانية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أدى هجوم بسيارة ملغومة إلى مقتل 17 شخصا وإصابة 21 مساء اليوم، جنوب العاصمة الأفغانية كابول، وفق مسؤولين وطبيب، قبل ساعات من بدء سريان وقف لإطلاق النار. وقال رئيس قسم الطوارئ في مستشفى بولي علم الدكتور صديق الله، عاصمة محافظة لوغار حيث حصل الهجوم: “انه “تم نقل 17 قتيلا و21 جريحا إلى المستشفى، ويوجد مدنيون وجنود بين الضحايا”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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