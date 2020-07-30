الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على روس وصينيين مسؤولين عن هجمات إلكترونية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلن الاتحاد الأوروبي الخميس فرض عقوبات، لأول مرة، على ستة أشخاص وثلاثة كيانات مسؤولين أو متورطين في عدة هجمات إلكترونية مصدرها روسيا والصين. وقال وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل في بيان “قرر المجلس فرض تدابير تقييدية على ستة أشخاص وثلاثة كيانات نفذوا عدة هجمات إلكترونية أو شاركوا فيها.” تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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