فيديو: يونس الميموني
قررت السلطات المحلية، في طنجة، إغلاق سوق الماشية بشكل كلي في وجه المرتفقين، قبل يوم العيد.
وتشير مصادر مقربة من دوائر القرار، أن السلطات المحلية اتخذت قرار الإغلاق، مخافة أن يكتظ السوق بالمرتفقين، ما سيزيد من احتمالية انتشار فيروس كورونا المستجد.
ووضعت السلطات المحلية حواجز حديدية، لمنع المواطنين من دخول السوق.
وكانت السلطات المحلية قد أغلقت 7 أسواق لبيع الماشية لم يلتزم القائمون عليها بالإجراءات الصحية الموصى بها لتفادي انتشار فيروس كورونا.
وذكر بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في المغرب، أنه تم إغلاق عدد من الأسواق استنادا إلى ملاحظات وتوصيات لجان مراقبة الأسواق المحلية، واعتمادا على الدليل الذي تم إصداره من لدن الوزارتين بهذا الخصوص.
كانت هذه تفاصيل خبر طنجة.. السلطات المحلية تغلق سوق الماشية ساعات قبل يوم العيد-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.