طنجة.. السلطات المحلية تغلق سوق الماشية ساعات قبل يوم العيد-فيديو

فيديو: يونس الميموني

قررت السلطات المحلية، في طنجة، إغلاق سوق الماشية بشكل كلي في وجه المرتفقين، قبل يوم العيد.

وتشير مصادر مقربة من دوائر القرار، أن السلطات المحلية اتخذت قرار الإغلاق، مخافة أن يكتظ السوق بالمرتفقين، ما سيزيد من احتمالية انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووضعت السلطات المحلية حواجز حديدية، لمنع المواطنين من دخول السوق.

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وكانت السلطات المحلية قد أغلقت 7 أسواق لبيع الماشية لم يلتزم القائمون عليها بالإجراءات الصحية الموصى بها لتفادي انتشار فيروس كورونا.

وذكر بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في المغرب، أنه تم إغلاق عدد من الأسواق استنادا إلى ملاحظات وتوصيات لجان مراقبة الأسواق المحلية، واعتمادا على الدليل الذي تم إصداره من لدن الوزارتين بهذا الخصوص.