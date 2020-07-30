بمناسبة عيد الأضحى.. عفو ملكي عن 752 شخصا

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أصدر الملك محمد السادس عفوه عن 752 شخصا، محكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.

وقالت وزارة العدل في بلاغ لها، إن “المقترحون للعفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، يبلغ عددهم 585”

ويتعلق الأمر بالعفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 208 نزيلا، والتخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 374 نزيلا، وتحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 03 نزلاء.

وبالنسبة للمقترحون للعفو الملكي الموجودون في حالة سراح وعددهم 167 شخصا، فيتعلق الأمر بالعفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 45 شخصا، والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 07 أشخاص، والعفو من الغرامة لفائدة: 100 شخصا، والعفو من العقوبة الحبسية والغرامة لفائدة: 15 شخصا.