تفاصيل توزيع لـ1046 إصابة جديدة بكورونا.. 679 حالة في فاس والبيضاء وطنجة

كشفت معطيات وزارة الصحة بخصوص الحالة الوبائية المعلقة بفيروس كورونا، عن تسجيل 1046 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 267 بجهة الدار البيضاء سطات (231 بالدار البيضاء فقط).

وبجهة طنجة تطوان، سجلت 258 حالة، من بينها 235 حالة في طنجة، ثم 227 بجهة فاس مكناس، منها 213 بفاس، وبجهة مراكش آسفي سجلت 118 حالة، ثم 95 حالة بجهة العاصمة منها 48 حالة بسيدي قاسم.

وسجلت عشر حالات بجهة خنيفرة بني ملال، و4 حالات بجهة سوس، و4 حالات بجهة الداخلة واطي الذهب 33 حالة بالجهة الشرقية، في درعة تافلالت سجلت 30 حالة، بينما لم تسجل أي حالة بجهتي كلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء.

وسجلت 186 حالة شفاء، و12 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، وأوضح رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض التابعة لوزارة الصحة، عبد الكريم مزيان بلفقيه، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الشفاء التام إلى 17 ألفا و311 حالة بنسبة تعاف تناهز 74 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 346 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1046 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 23259 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

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وقالت وزارة الصحة في التصريح الصحافي اليومي، حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أن 50 بالمائة من الحالات المسجلة لحد الآن سجلت في 4 أشهر.

بينما سجلت نصف الحالات الأخرى خلال 28 يوما فقط، وهو ما يفسر بحسب الوزارة بالنسق العالي لانتشار الفيروس بين المواطنين، وكذا التزامن مع بداية رفع الحج الصحي وعودة النشاط الاقتصادي وللتزامن مع أيام العيد.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.