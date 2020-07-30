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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. تكبيرات العيد تصدح من برج خليفة في دبي احتفاء بعيد الأضحى والان مع التفاصيل
الخميس 30 يوليه 2020
شهد برج خليفة في دبي الإماراتية، وهو أطول ناطحة سحاب في العالم، عرضاً فنيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تعالت من جنباته تكبيرات العيد وارتسمت على المبنى عبارات التهنئة.
وقال مسؤولون في دائرة الشؤون الإسلامية بدبي إن العرض الذي بدأ الخميس سوف يستمر طوال أيام العيد ويختتم يوم الأحد المقبل.
وأضاف المسؤولون في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أن العرض الذي يقام للمرة الأولى، يهدف لإشاعة أجواء روحانية وإسعاد سكان دبي وضيوفها من السائحين من مختلف الجنسيات.
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