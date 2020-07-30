شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب لوس أنجلوس والان مع التفاصيل

الخميس 30 يوليه 2020 أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بلغت قوته 4.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب الخميس على مسافة كيلومترين تقريبا شمالي مقاطعة باكويما في لوس أنجلوس، دون وقوع أضرار.

Advertisements وقالت الهيئة إن الزلزال وقع في الساعة 11:29 بتوقيت جرينتش، مشيرة إلى أن زلزالا آخر تبعه بقوة 3.3 درجة، بعد 9 دقائق من الزلزال الأول. ووفقا لوسائل إعلام محلية، شعر السكان في جميع أرجاء لوس أنجلوس بالزلزال.

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