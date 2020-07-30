شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الملك سلمان يغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء والان مع التفاصيل

الخميس 30 يوليه 2020 أصدر الديوان الملكي السعودي بيان أكد فيه مغادرة الملك سلمان المسستشفي بعد تماثله للشفاء.

وقال البيان: غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هذا اليوم مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية. Advertisements حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ووقاه من كل مكروه ومتّعه بالصحة والعافية. #فيديو| #خادم_الحرمين_الشريفين يغادر المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ووقاه من كل مكروه ومتّعه بالصحة والعافية.#واسpic.twitter.com/dQFFPF48Mo— واس الأخبار الملكية (@spagov) #فيديو| #خادم_الحرمين_الشريفين يغادر المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ووقاه من كل مكروه ومتّعه بالصحة والعافية.#واس pic.twitter.com/dQFFPF48Mo — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 30, 2020

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