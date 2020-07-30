اخبار العالم

اليمن.. تسجيل 15 إصابة جديدة بكورونا جميعها في حضرموت

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. تسجيل 15 إصابة جديدة بكورونا جميعها في حضرموت والان مع التفاصيل

الخميس 30 يوليه 2020

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة ، اليوم الخميس، تسجيل 15 إصابة جديدة بالفيروس جميعها في محافظة حضرموت .

 

Advertisements

كما سجلت اللجنة بحسب ما ذكرت في تغريدة على حسابها في تويتر، أنها سجلت حالتي وفاة بالفيروس في حضرموت أيضاً .

 

واضافت اللجنة أنها سجلت (7) حالات شفاء منها 4 حالات بمحافظة تعز، و3 حالات في حضرموت

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. تسجيل 15 إصابة جديدة بكورونا جميعها في حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا