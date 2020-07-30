اليمن.. تسجيل 15 إصابة جديدة بكورونا جميعها في حضرموت

الخميس 30 يوليه 2020

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، تسجيل 15 إصابة جديدة بالفيروس جميعها في محافظة حضرموت .



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كما سجلت اللجنة بحسب ما ذكرت في تغريدة على حسابها في تويتر، أنها سجلت حالتي وفاة بالفيروس في حضرموت أيضاً .

واضافت اللجنة أنها سجلت (7) حالات شفاء منها 4 حالات بمحافظة تعز، و3 حالات في حضرموت