شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطور إصابات كورونا فى الإمارات والجزائر والمغرب والان نبدء بالتفاصيل
وكشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان اليوم عن حالتي وفاة جديدتين بسبب تداعيات الفيروس ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 349 حالةً.
فيما سجّلت الجزائر 602 إصابة مؤكدة جديدة و 14 وفاةً بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وأشارت وزارة الصحة والسكان الجزائرية اليوم أن 490 مريضاً تماثلوا للشفاء من الفيروس، وأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغت 29381 حالةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1200 حالة وفاة وإجمالي المتماثلين للشفاء 19592 حالةً.
بينما سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية ثاني أعلى نسبة من إصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بدء ظهوره مطلع شهر مارس الماضي.
وأعلنت وزارة الصحة المغربية إحصاء 1046 حالة جديدة بالفيروس ، فيما بلغ عدد الوفيات بسببه 346 وفاةً بعد الإعلان عن 12 وفاة جديدة.
وبلغ إجمالي المتعافين 17511 بعد تعافي 186 شخصاً، أما عدد الحالات الحرجة فبلغ 79 حالةً.
وعزت وزارة الصحة هذه الارتفاع في عدد الإصابات إلى رفع الحجر الصحي مؤخراً، وعدم احترام المواطنين الإجراءات الوقائية.
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