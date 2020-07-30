الجيش العراقي: سقوط صاروخي كاتيوشا في محيط مطار بغداد دون خسائر المزيد

ذكرت خلية الإعلام الأمني في العراق، مساء الخميس، أن صاروخي كاتيوشا سقطا بمحيط مطار بغداد دون خسائر.

وقالت الخلية، التابعة للجيش العراقي، في بيان نشرته مواقع محلية، إن "صاروخين نوع كاتيوشا سقطا بمحيط مطار بغداد الدولي دون خسائر تذكر، وقد تبين أن انطلاقهما كان مِن مكانين مختلفين قرب الطريق الدولي في منطقة الرضوانية".

وتتكرر الهجمات بصواريخ الكاتيوشا والتي دائما ما تستهدف أماكن ومؤسسات دبلوماسية ومصالح دولية، يتركز أغلبها في المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً وسط بغداد.

