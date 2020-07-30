نجاح خطة نفرة الحجاج إلى مشعر مزدلفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية نجاح خطة نفرة ضيوف الرحمن من مشعر عرفات إلى مشعر المزدلفة، مساء الخميس، وذلك بعد غروب شمس يوم عرفة.



وأرجعت الوزارة ذلك إلى الرعاية والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وإلى التكامل بين جميع القطاعات الحكومية ذات العلاقة بمنظومة موسم حج 1441هـ، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ووصل حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر مزدلفة، مساًء بعد أن منَّ اللهُ عليهم بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر، وقضاء ركن الحج الأعظم، في يوم تعددت فيه ألوان الحجيج، وتنوعت جنسياتهم ولغاتهم، وسط تباعد مكاني اجتمعت فيه قلوبهم وتوحدت بذكر الله ابتغاء لعفوه ورضوانه.

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وأدى ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة ثالث المشاعر المقدسة التي يمر بها الحجيج خلال رحلتهم الإيمانية، صلاتي المغرب والعشاء جمعاً وقصراًز

ومن المقرر أن يمكثوا في المشعر حتى صباح يوم عيد الأضحى المبارك، الجمعة، استعداداً للإفاضة إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي، ثم الحلق أو التقصير.

وتكللت خطة نقل ضيوف الرحمن في النفرة من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة، بالنجاح من خلال ما تميزت به من دقة التنفيذ والإنجاز في المواعيد التي وضعت بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى، ووفق الإجراءات الصحية والوقائية في الخطة الإستراتيجية المعتمدة لموسم الحج الحالي.

وقد تم نقل ضيوف الرحمن عبر الحافلات المخصصة لهم ،في المواعيد المجدولة بإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة حسب الخطط التشغيلية.