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الإذاعة المصرية تحقق في إذاعة اذان المغرب قبل موعهد بـ5 دقائق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

الإذاعة المصرية تحقق في إذاعة اذان المغرب قبل موعهد بـ5 دقائق

متابعات_ الخليج 365

أكد محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، أنه يجرى التحقيق فى إذاعة أذان المغرب قبل موعده بنحو 5 دقائق، عبر إذاعة القرآن الكريم.

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ونقل موقع اليوم السابع عن نوار قوله إنه من الوارد أن يكون الخطأ فنى أو تنسيقى وهو ما ستبينه التحقيقات والتى سيتم بعدها معاقبة المتسبب فى هذا الخطأ، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

 

وكانت حالة من الجدل وقعت على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب رفع أذان المغرب عبر إذاعة القرآن الكريم قبل موعده بنحو 5 دقائق، ما تسبب فى تضارب المساجد التى رفع بعضها الأذان مع إذاعة القرآن الكريم

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