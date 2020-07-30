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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية والبحرين يؤكدان أهمية وقف إطلاق النار في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد وزيرا خارجية السعودية والبحرين، اليوم الخميس، أهمة وقف إطلاق النار في ليبيا وضرورة التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية السعودي، ووزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
وبحث الجانبان تعزيز التنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا الإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها الصراع الدائر في ليبيا، حيث أكد الجانبان أهمية وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ويحقق تطلعات شعبها للأمن والسلام.
وأشاد وزير الخارجية البحريني خلال الاتصال بالجهود التي تبذلها السعودية لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي العربي والمصالح العليا للأمة العربية.
وأثنى على جهود الرياض للتنسيق مع الدول العربية والإقليمية والدولية لوقف تدخلات القوى الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومواجهة خطر التنظيمات الإرهابية والقوى الداعمة لها، والعمل على ضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة
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