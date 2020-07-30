واشنطن تدرس الرد على شراء تركيا لمنظومة دفاع روسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، استمرار بلاده في تقييم كيف سترد على شراء تركيا لمنظومة إس-400 الدفاعية الروسية.



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وقال بومبيو أثناء جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ردا على أسئلة السناتور بوب منينديز كبير الديمقراطيين باللجنة: "ما زلنا نقيم كيف نطبق عقوبات من أجل تحقيق هدفنا النهائي".

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت تركيا تأجيل تفعيل ونشر منظومة الدفاع الصاروخي الروسية (إس- 400) التي اشتراها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان من موسكو العام الماضي، بزعم تفشي فيروس كورونا.

الصفقة التي أبرمت بين تركيا وروسيا وتم بموجبها شراء تلك المنظومة، تسببت في حالة من الجدل ما زالت مستمرة حتى اليوم داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تعارض دول فيه وعلى رأسها الولايات المتحدة، الصفقة على اعتبار أن تلك الأنظمة لن تتوافق مع نظيراتها الخاصة بالحلف، وتمثل كذلك تهديداً لطائراته