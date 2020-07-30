بني ملال..7 إصابات جديدة من مخالطي موظفة بإحدى المؤسسات البنكية

أكدت التحاليل المخبرية اليوم الخميس، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بجهة بني ملال خنيفرة ليرتفع إجمالي الإصابات 231 حالة مؤكدة.

وحسب مصادر طبية، فقد أظهرت التحاليل المخبرية تسجيل ثمان إصابات مؤكدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، حيث سجلت 7 إصابات جديدة ببني ملال وهما من مخالطي شابة موظفة بإحدى المؤسسات البنكية ببني ملال لترتفع حصيلة هذه البؤرة الى 13 إصابة.

و أضاف المصدر ذاته، أنه تم تسجيل حالة إضافية بإقليم خنيفرة، وهي لجزار من مخالطي حالة السيدة القادمة من طنجة بضبط من جماعة زاوية إسحاق، حيث استنفرت السلطات الصحية مصلحها للحصر المخالطين.

هذا وقد ارتفع إجمالي الحالات قيد العلاج ببني ملال إلى 26 حالة وكذلك إرتفع عدد حالات التي تتلقى العلاج بإقليم خنيفرة إلى 27 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 170 حالة.