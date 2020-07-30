رقم قياسي جديد بالمغرب.. 1046 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1046 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 23259 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وقالت وزارة الصحة في التصريح الصحافي اليومي، حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أن 50 بالمائة من الحالات المسجلة لحد الآن سجلت في 4 أشهر.

بينما سجلت نصف الحالات الأخرى خلال 28 يوما فقط، وهو ما يفسر بحسب الوزارة بالنسق العالي لانتشار الفيروس بين المواطنين، وكذا التزامن مع بداية رفع الحج الصحي وعودة النشاط الاقتصادي وللتزامن مع أيام العيد.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.