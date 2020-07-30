أول تعليق لباطمة بعد حكم حبسها: أنا مثل ما أنا لن أتغير.. وتعرضت لاعتداء في بطني أمام المحكمة

في أول تعليق لدنيا باطمة بعد حكم إدانتها ابتدائيا بـ8 أشهر حبسا نافدا، كشفت باطمة أنها تعرضت لاعتداء مقصود أثناء خروجها من المحكمة، حيث ضربتها سيدة ببطنها رغم أنها حامل.

وشاركت الفنانة دنيا باطمة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، عدد من المنشورات منتصف اليوم الخميس، منها منشور أكدت فيه تلقيها لضربة في بطنها رغم أنها حامل، متهمة أعداءها بأنهم هم من دفعوا بالفاعلة للقيام بذلك.

وفي منشور آخر، قالت باطمة: “أنا مثل ما أن ولن أتغير.. وأقوي مما حصل”، مشيرة إلى أنها زالت قوية رغم الحكم الذي صدر في حقها، كما وجهت رسالة دعم لشقيقتها ابتسام التي توجد في سجن الوداية بمراكش.

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واعتبرت باطمة في بقية منشوراتها أن أعداء النجاح هم سبب ما حصل لها، ومتهمة الفئة التي كانت تهاجمها لفظيا أمام باب المحكمة بتلقي مبلغ 100 درهم للقيام بذلك.

وأدانت المحكمة في الساعات الأولى من اليوم الخميس، دنيا باطمة ب الحبس لمدة 8 أشهر نافذة، والحبس سنة واحدة نافدة في حق شقيقتها ابتسام، و سنة ونصف في حق مصممة الأزياء عيشة عياش، و10 أشهر في حق المتهمة صوفيا الشكيري.