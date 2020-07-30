العدد 3256- 31 يوليوز

بمناسبة عيد الأضحى.. عفو ملكي عن 752 شخصا رفع قيود السفر.. الاتحاد الأوروبي يبقي على المغرب ضمن قائمة البلدان الأجنبية الآمنة تفاصيل توزيع لـ1046 إصابة جديدة بكورونا.. 679 حالة في فاس والبيضاء وطنجة

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