كورونا: 68 وفاة بالعراق و26 بالسعودية و9 في عُمان و2 بلبنان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت دول عربية عديدة، ارتفاعا في أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ولا سيّما في العراق والسعودية، اللتين سجّلتا عدد الوفيات الأكبر، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ففي العراق، أفادت وزارة الصحة، في بيان، بتسجيل 68 وفاة، و2968 إصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أن محصّلة الإصابات ارتفعت إلى 118 ألفا و300، بينها 4 آلاف و603 وفيات، و83 ألفا و461 حالة تعاف.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 26 وفاة، و1629 إصابة.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 274 ألفا و219، بينها ألفان و842 وفاة، و231 ألفا و198 حالة تعاف.

وفي سلطنة عمان، سجلت وزارة الصحة في بيان، 9 وفيات و590 إصابة.

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وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 79 ألفا و159، بينها 421 وفاة، و61 ألفا و421 حالة تعاف.

وفي البحرين، أفادت وزارة الصحة، بتسجيل 3 وفيات، و390 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 389 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 40 ألفا و311؛ منها 145 وفاة، و36 ألفا و920 حالة تعاف.

وفي قطر، سجلت وزارة الصحة القطرية، وفاتين و307 إصابات، بحسب ماذكرت في بيان.

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وبينت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 110 آلاف و460، بينها 171 وفاة، و107 آلاف و135 حالة تعاف.

وفي الإمارات، رصدت وزارة الصحة في بيان، وفاتين و302 إصابة.

وقالت الوزارة إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 60 ألفا و223، بينها 349 وفاة، و53 ألفا و626 حالة تعاف.

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وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاتين، و129 إصابة بالفيروس، فيما لم تسجل أي حالة شفاء جديدة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4.331؛ منها 57 وفاة، و1.753 حالة تعاف

وفي الكويت، رصدت وزارة الصحة في بيان، وفاة واحدة و626 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 66 ألفا و529، بينها 445 وفاة، و57 ألفا و330 حالة تعاف.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 26 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 9 مرضى.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1514؛ منها 50 وفاة، و1187 حالة تعاف.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى عصر الخميس، 17 مليونا و269 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 671 ألفا، وتعافى أكثر من 10 ملايين و783 آلفا، بحسب موقع "ورلدوميتر".