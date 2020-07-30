فيورنتينا يتمسك بياكيني لعامٍ آخر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم اليوم، الخميس، تجديد عقد مدربه، جوسيبي ياكيني، لعام واحد، ليواصل مهمته مع الفريق في الموسم القادم 2020-2021.

وحل ياكيني (56 عاما) بديلا لفينتشنزو مونتيلا في كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد تراجع الفريق إلى المركز الخامس عشر بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.

ويحتل الفريق التوسكاني حاليا المركز العاشر في لائحة ترتيب الـ"سيري أ" قبل المرحلة الختامية التي يحل فيها ضيفا على سبال الأخير الأحد.

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وقال مالك النادي روكو كوميسو "وصل بيبي (جوسيبي) ياكيني في وقت معقد جدا بالنسبة للفريق واستطاع النجاح رغم كل الصعوبات التي واجهها".

من جانبه قال ياكيني الذي دافع عن ألوان الفريق كلاعب خط وسط في 127 مباراة بين عامي 1989 و1994، "لفيورنتينا مكانة خاصة بالنسبة لي. كان على الدوام في قلبي. آمل أن نتمكن من خلال عملنا بأن نقدم لأنفسنا ولمشجعينا بعض الأوقات الجيدة".

وسبق لياكيني، البالغ من العمر 56 عاما، أن درب فرق سمبدوريا، وباليرمو، وساسوولو، واودينيزي.