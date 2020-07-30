عرعرة تبكي ليلة العيد: مصرع شقيقين بسقوط سيارة على حديقة المنزل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شقيقان، هما شاب وشابة، مصرعهما، الخميس، دهسًا من قبل شاحنة في عرعرة بوادي عارة.

وأدّى الحادث أيضًا إلى إصابة 3 آخرين بجراح متوسطة وطفيفة.

والضحيّتان هما أمير وتيماء أبو العيلة ملحم، وهما في العشرينيّات من عمريهما.

وقالت مصادر طبيّة إنها تلقّت بلاغًا عن شاحنة تدهورت ودفعت سيارتين، سقطت أحدهما إلى داخل حديقة منزل، ما أدى إلى مصرع الشاب والشابة وإصابة 3 آخرين.

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وبحسب التفاصيل فإنّ المصابين هم أفراد أسرة واحدة جلست لتناول إفطار يوم عرفة.

وقالت إحدى المسعفات إنها عندما وصلت إلى المكان، برفقة الطواقم الطبية، إن الشاب والشابة أصيبا "في أكثر من مكان في جسديهما بشكل خطير جدًا، نتيجة الفحوصات الطبية التي أجريناها أكّدت أنهما توفيّا".

وقالت الشرطة إنها باشرت بالتحقيق في ظروف الحادث.