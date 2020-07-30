ولي عهد ابوظبي يهنىء رئيس الإمارات ونائبه والحكام بعيد الأضحى

الخميس 30 يوليه 2020

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وأعرب عن أسمى آيات التهاني والتمنيات لرئيس دولة الإمارات، داعياً الله العلي القدير أن يسبغ عليه موفور الصحة والعافية والسعادة، وأن يبقيه ذخراً للوطن و راعياً لنهضته المباركة وقائداً لمسيرته وأن ينعم على وطننا بمزيد من التقدم و الرفعة والازدهار.

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كما هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانه الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات الوفي والمقيمين على أرضها الطيبة بهذه المناسبة المباركة.

ووجه تهنئة خاصة بهذه المناسبة المباركة وأصدق الدعوات والتمنيات إلى أبطال خطوط الدفاع الأمامية في مختلف الجهات في الإمارات من كوادر طبية ورجال أمن وطوارئ ومتطوعين وجميع العاملين في الميدان الذين يبذلون جهوداً استثنائية منذ بداية أزمة جائحة كورونا.

كما خص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالتهاني أبناء شهدائنا الأبرار وأسرهم، متمنياً لهم الصحة والسعادة الدائمة وأن تعاد عليهم المناسبة بالخير واليمن والبركات.

وهنأ بهذه المناسبة قادة الدول العربية والإسلامية ورؤساءها وملوكها، معرباً عن تمنياته لهم بالصحة والسعادة وأن تنعم بلدانهم وشعوبهم بالأمان والسلام والاستقرار وتحقيق ما يتطلعون إليه من تقدم وازدهار.