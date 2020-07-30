شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يلوح بتأجيل الانتخابات الرئاسية بسبب الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها في نوفمبر، على الرغم من أن الموعد منصوص عليه في الدستور الأمريكي.

وطرح ترامب في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، تساؤلاً عن مدى أهمية تأجيل انتخابات 2020، وسط مخاوف من اللجوء إلى التصويت عبر البريد بسبب جائحة كورونا.

وقال: "بالتصويت العام عبر البريد - وليس التصويت الغيابي وهو أمر جيد -، ستكون انتخابات 2020 الأقل دقة، والأكثر تزويراً في التاريخ، وستشكل إحراجا كبيرا للولايات المتحدة".

وكتب في التغريدة نفسها: "تأجيل الانتخابات إلى أن يتمكن الناس من التصويت بشكل مناسب وبسلام وأمان ".