الليبيون يكافحون لتوفير مستلزمات العيد وسط أزمة سيولة وجائحة كورونا



تشهد الأسواق الليبية حالة تباطؤ ويشكو التجار والمتسوقون على حد سواء من تأثير أزمة السيولة طويلة الأمد في البنوك وجائحة فيروس كورونا المستجد التي فاقمتها.

ويقول تجار أغنام في سوق محلي بمدينة مصراتة الساحلية إن الأسعار هذا العام مرتفعة للغاية بالنسبة لقدرة المواطن العادي وكذلك الحد المالي المسموح له بسحبه شهريا من البنك.

وقال تاجر الغنم محمد الأعوج "التاجر شخص والمربي شخص آخر، نحن نشتري من المربيين وتكلفة التربية تكون كتيرة، فالمربي عندما يربي الخروف ويعطيه الأكل والأعلاف بالسعر الحالي هو مسكين لن يبيع خروفه بالساهل وأنا كتاجر أشتريه منه بألف ومئة، أقل شي تضع عليه ربح مئة دينار إذا اشترينا الخروف من المربي بـ 1100 (نحو 800 دينار) أو 1200 سنضع مربح 100 أو 150 دينار كتاجر. المواطن مسكين لا يستطيع الشراء ويزيد من الأمر السيولة في المصارف 500 دينار (364دولار) أو 1000 دينار (728 دولار)، ماذا يفعل المواطن، الله غالب عليه".



وإلى جانب الأضاحي يتوقع الأطفال الحصول على هدايا مثل ألعاب وملابس جديدة في كل عيد في حين يتم شراء الحلويات الشرقية التقليدية للأسرة للاستمتاع بها، الأمر الذي يرفع فاتورة العطلة.

وقال رب الأسرة عمر عبد العزيز، وهو أب لثلاثة أطفال ولم يستطع شراء خروف بلدي (وطني) ويبحث عن خروف إسباني بسعر مناسب، "وجدت الخروف الوطني غالي وأتيت بنشوف سعر الإسباني لم أجده في متناول الجميع، غالي يعني، في حدود 650 و700 ووصل إلي 800 أو أكتر وأنا مرتبي 785 أمر لا يتناسب ولدينا التزامات أخري زي مثلا إيجار بيت والتزامات أخرى".

وقال رجل يدعى عبد الله "أنا سأتكلم على الجميع ليس شخصي فقط، أنا لدي القدرة ولكن فيه بعض الأُسر مرتباتهم متل عائلات الضمان الاجتماعي، مرتباتهم 450 دينار، وفيه عائلات لم ينزل مرتبها في المصارف وطبعاً أضحية العيد أقل أضحية بـ 1100 أو 1200، فيه ناس ليس لديها القدرة حتي لو عندها قدرة وفرت العيد ولكن ليس لديها القدرة توفر الاحتياجات الأخرى لأنه للعيد مصاريف أخرى".

وحتى يوم الأربعاء (29 يوليو تموز) سجلت ليبيا 3222 حالة إصابة بفيروس كورونا و79 حالة وفاة بحسب المركز الوطني الليبي للسيطرة على الأمراض.

