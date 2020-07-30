السوريون يمتنعون عن شراء لوازم العيد مع تضرر الاقتصاد بالعقوبات والوباء

من عادات السوريين سكان العاصمة دمشق أن يتدفقوا إلى سوق الحلويات بحي الميدان قبيل حلول عيد الأضحى لشراء الحلوى التي عادة ما يقدموها لضيوفهم الذين يزوروهم للتهنئة بالعيد.

لكن هذه السنة يكاد السوق يكون خاوياً من الزبائن إلى حد كبير، وإن وجد رواد فللفرجة والتذوق وليس للشراء بكميات كبيرة كما كان يحدث فيما مضى.

وأوضح حسن ياسين حيدر، وهو صاحب محل حلويات بالسوق، أن المبيعات تراجعت بين 50 و70 في المئة مقارنة بعيد الفطر قبل شهرين.

وقال "عندي زبايني بياخذوا بالأربعين خمسين كيلو، اللي كان ياخد بالأربعين خمسين كيلو صار ياخد ثلاثة كيلو أو كيليين. السبب بيقول لك أخي أنا بأمرق من هون ما بأقطع حالي باخد حلو، فيه ناس هلق (الآن) عم تشتغل (تصنع الحلوى) ببيتها بسبب الأوضاع".

وقد أثرت الأزمة الاقتصادية الحالية في سوريا، والتي غذاها تفشي جائحة فيروس كورونا والعقوبات الأمريكية الجديدة التي فُرضت الشهر الماضي، على السكان وكان أكثر المتضررين بسببها فئة الموظفين والعاملين باليومية.

ووصلت الليرة السورية إلى أدنى مستوى تاريخي لها في يونيو حزيران بينما واصلت الأسعار ارتفاعها لتجعل حلويات العيد رفاهية لا يستطيع كثيرون تحمل تكلفتها هذا العام.

وأوضح حيدر أن سعر المعمول مثلا، وهو حلوى تقليدية للعيد، ارتفع بنسبة 70 في المئة مقارنة بعيد الفطر الماضي.

وقال أحمد الخرم، وهو عامل في محل حلويات "يعني مثلا من شهرين بالتمام بالعيد الصغير كان فيه حركة قد هلق (الآن) على خمسين مرة، يمكن الغلاء دبح العالم (الناس) كتير كتير، صار فيه غلا كتير، غلا فاحش، كتير كتير زيادة يعني ما فيه شي عم يضبط مع شي".

وحتى مع لجوء بعض الأُسر لصنع حلوى العيد في البيت فإنها تجد أن تكلفة المكونات اللازمة لصنعها كبيرة.

وقال زياد المنجد، وهو مهندس جيولوجي "والله ما عملت شي، مارح أعمل بالعادة دائماً بنعمل يعني، بس هلق يعني المواد كتير غالية كتير أسعارها غالية وإن شاء الله الزيارات بنقضيها بفنجان قهوة، شاي، عصير تمر وسكاكر".

وقال إلياس، وهو موظف حكومي "والله نحنا معدل وسطي فيك تقول عم نقدر نجيب النوعية المقبولة والخفيفة ما إنها تقيلة كتير وبنقدر نعيش فيها وبنعمل بالبيت يعني أنظف وأطيب وأرتب، خاصة بها الوضع كورونا وبتعرف الوضع كيف يعني".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات شاملة على سوريا الشهر الماضي، عُرفت باسم قانون قيصر، تستهدف قوائم جديدة من الأفراد والشركات الذين يدعمون الحكومة السورية.

وتلقي السلطات السورية باللوم على العقوبات الغربية في المصاعب الجسيمة التي يعانيها المواطنون العاديون.

وهوت قيمة الليرة السورية، التي ظلت عند مستوى حول 500 مقابل الدولار لعدة سنوات، بشكل هائل العام الماضي لتصل إلى نحو ثلاثة آلاف ليرة للدولار في يونيو حزيران مع توقع فرض عقوبات جديدة.

وحتى يوم الخميس (30 يوليو تموز) سجلت سوريا 717 حالة إصابة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة، وفقا للأرقام الرسمية.

