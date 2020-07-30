الاعلام الامني: سقوط صاروخي كاتيوشا بمحيط مطار بغداد دون خسائر

أكدت خلية الاعلام الامني، الخميس، سقوط صاروخي كاتيوشا بمحيط مطار بغداد دون خسائر.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "صاروخين نوع كاتيوشا سقطتا بمحيط مطار بغداد الدولي دون خسائر تذكر، وقد تبين أن انطلاقهما كان مِن مكانين مختلفين قرب الطريق الدولي في منطقة الرضوانية".
وكان مصدر امني افاد، اليوم الخميس، بسقوط صاروخي كاتيوشا قرب مطار بغداد الدولي.
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