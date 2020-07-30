مسؤول أمريكي: هاكرز استهدفوا شركة موردنا الأمريكية التي تطور لقاح كورونا

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمني أمريكي قوله إن هاكرز مرتبطين بالحكومة الصينية استهدفوا شركة "مودرنا" الأمريكية، في وقت سابق من هذا العام، لسرقة بيانات هامة حول لقاح كورونا.
وقال جاي جوردان، المتحدث باسم الشركة: "تبقى مودرنا حذرة للغاية إزاء أية تهديدات سيبرانية... وستستمر في تقييم التهديدات وحماية معلوماتها الثمينة".
ولم يقدم المسؤول الأمني الأمريكي، الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، أي معلومات إضافية عن عملية الاستهداف.
يذكر أن لقاح شركة "مودرنا" هو أحد أكثر اللقاحات تقدما في مراحل التطوير، كما تراهن عليه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة.
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