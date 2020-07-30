افاد مصدر امني، الخميس، بسقوط صاروخي كاتيوشا قرب مطار بغداد الدولي.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "صاروخين نوع كاتيوشا سقطا، مساء اليوم، ضمن مقتربات مطار بغداد الدولي"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وتشهد المنطقة المحيطة بمطار بغداد بين فترة واخرى سقطو صواريخ كاتيوشا تطلق من مناطق عدة.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط صاروخي كاتيوشا قرب مطار بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.